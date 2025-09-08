Strażak z Zielonej Góry jedzie bicyklem dookoła Polski. 2700 km dla chorej córki
Strażak z Zielonej Góry, Łukasz Jęcz, wyruszył w niezwykłą podróż. Na zabytkowym bicyklu z 1870 roku chce objechać całą Polskę (łącznie ok. 2700 km), aby pobić rekord Polski. Każdy kilometr to walka o zdrowie jego córki Emilki, która zmaga się z ultra rzadką chorobą genetyczną.Stolarowy51
Komentarze (42)
I ona od tego wyzdrowieje? :)
Oczywiście żartuję, wiem, że chodzi tutaj o hype, ale takie akcje były skuteczniejsze na początku, gdy były oryginalne, teraz to już bardzo oklepany motyw i takich akcji jest tyle, że o większości ludzie nie słyszą.
xD
no a tak to musi trochę pajacować, żeby w mediach ktoś o nim wspomniał.
W sumie to trochę tak jak kiedyś tiktokary wywijały tańce dla Ukraińskich żołnierzy ( ͡º ͜ʖ͡º)