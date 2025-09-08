Udają wodę, oszukują konsumentów. Absurd w polskich sklepach
Napoje, które wyglądają jak woda i często mają w nazwie aqua czy water, korzystają z preferencyjnej stawki VAT.dlahandlu
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Napoje, które wyglądają jak woda i często mają w nazwie aqua czy water, korzystają z preferencyjnej stawki VAT.dlahandlu
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (29)
najlepsze
Gdyby była jedna uśredniona, to nasze życie nie było by tak ekscytujące...
A ja się pytam dlaczego fiskus i ten cały karton robią nas non stop w wuja, i dlaczego taka matysiak.... a szkoda słów na matysiak
@hieronimek:
Żyłem w błogiej nieświadomości. Nie wiedziałem, kim jest matysiak. Nawet nie wiedziałem, że istnieje!
Brawndo has electrolytes.
Jest to najgorszy z możliwych podatków pod tym linkiem jest artykuł dlaczego:
https://totalizm.wordpress.com/2013/04/27/232-kazdy-podatek-jest-niemoralny-i-powinien-byc-zlikwidowany-jednak-podatki-od-zakupu-dobr-i-uslug-zwane-vat-gst-itp-sa-najniemoralniejsze-bowiem-rujnuja-one-cale-kraje/
to już woda z domieszką soku też jest trucizną?
ta pro-zdrowotna histeria jest już męcząca, niektórzy udają że żywią sie tylko woda destylowaną i promieniami słońca