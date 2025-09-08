Jakie służby mogą sprawdzić korupcję w CBA? Jakie służby zweryfikują agentów w AW? Przecież CBA mogłoby też weryfikować swoich przełożonych, w tym NIK. Czy państwo ma być tak zbudowane, że to agencje niezależne, czy może tak, że ci z nadzoru na samej górze (NIK) mają być nietykalni i mieć możliwość nacisków na agencje? W państwie z dykty, to się może okazać, że i kacapy mają swoich agentów w naszym wywiadzie czy ABW.