"Państwo w państwie". Szokujące słowa prezesa NIK o polskich służbach
"Na dziś służby nie podlegają żadnej kontroli. To państwo w państwie. To CBA, ABW, Agencja Wywiadu itd. One są tylko pozstarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
"Na dziś służby nie podlegają żadnej kontroli. To państwo w państwie. To CBA, ABW, Agencja Wywiadu itd. One są tylko pozstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (33)
najlepsze
Niedawno na Wykopie pojawił się temat afery GetBack. S&P opowiadali o tym od wielu miesięcy.
Kiedyś podobnie było z tygodnikiem "Nie", który ujawnił wiele afer. Środowisko dziennikarskie traktowało pismo niczym persona non grata w świecie mediów. Łatwy wytłumaczenie: Urban.
U nas na nasze służby patrzy Mossad i CIA obsadzone wtykami ruskich.
Trzeba to zaorac i zbudowac od nowa.
no brawo q--a