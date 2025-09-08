Dzieje się to w momencie, w którym jednocześnie w nowym budżecie UE na lata 2028-34 zapowiedziano znaczne obcięcie funduszy na rozwój obszarów wiejskich i przesunięcie ich na Fundusz Konkurencyjności. Jest w tym zasadniczo słuszna logika, w którą musimy się jako Polska wpiąć, jeśli chcemy przesunąć nasz przemysł wyżej w łańcuchu wartości. Ale jeśli w szczegółowych warunkach rozdzielenia tych ogromnych środków na poprawę konkurencyjności nie zobaczę regionalizacji, która sprawi, że te pieniądze nie Pokaż całość