"Niemiecki magnat zyskuje, polski rolnik traci". Dlaczego Mercosur może wybuchną
- Nie powinniśmy odpuszczać Mercosur i wczuwać się w interesy niemieckiego przemysłu, bo oni za rzadko wczuwają się w nasze - uważa prezes stowarzyszenia Pacjent Europa dr Mateusz Piotrowski w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim.spere
@RobotKuchenny9000:
Przecież robi ile się da, posłowie PO i ich wierni wyznawcy prowadzą szeroko zakrojoną akcję informacyjną o tym, że ta umowa to nasza jedyna szansa.
@niemo: Konkurencyjności XD Zamykają elektrownie atomowe, zawyżając ceny prądu, KPO idzie na jachty i inne bzdety, za które wszyscy
tak samo masz vat, czy marże na sprzęt jest wielokrotna, na żywność to żadna jak na śmieci niesegregowane
tak naprawdę to pasza do marketów
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trzeba jednak pamiętać, że to jedynie gra pozorów i jak przyjdzie co do czego, to znowu pokażą swoją prawdziwą twarz
Czy tylko ci przeklęci Niemcy robią samochody, a my kartofle? ;o
No i na deser raport NIK: https://fakty.tvn24.pl/zobacz-fakty/polska-ma-najbardziej-niebezpieczna-zywnosc-w-ue-przerazajacy-raport-nik-ra1091851-ls6318674
Za to otrzymają dostęp do rynków Ameryki południowej.
W tym wszystkim, mają w głębokim poważaniu co będzie się dziać z rolnictwem reszty Europy.
Przy upadku małych i średnich gospodarst skorzystają podmioty z największą ilością gotówki - pewnie też Niemiec liczy na wykup i ekspansję ich przedsiebiorstw rolniczych - mają kapitał na wykup ziemi jaka się zwolni.