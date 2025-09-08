Mieszkania na przestrzeni 4 lat podrożały o 100%, a nawet więcej, chyba większość może sobie wydedukować czy taki wzrost ma jakiekolwiek uzasadnienie. Szczególnie że powoli "wymieramy", pompowane zagrożenie wojną okazało się tym czym się okazało, covidu dawno nie ma, etc.



Ale wciąż znajdują się ameby które za 60 m2 chcą dać ponad milion. Oczywiście w ratach na...całe życie. A jak jest popyt to i motywacji do obniżek nie ma.