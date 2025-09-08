250zl za 2h czekania zbulwersowany pacjent
Materiał z TikToka Dawid Wrona. Pacjent medycyny pracy zbulwersowany jakością świadczonych usług. Pewnie więcej osób miewa tak skrajne emocje lecz mało kto je uwiecznia.krzysztof48
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Materiał z TikToka Dawid Wrona. Pacjent medycyny pracy zbulwersowany jakością świadczonych usług. Pewnie więcej osób miewa tak skrajne emocje lecz mało kto je uwiecznia.krzysztof48
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (45)
najlepsze
@marpic: a jak to sobie wyobrazasz?
dopiero bys sie wkurzyl jak w gabinecie nikogo nie ma, siedzisz w poczekalni i nie moze cie przyjac bo ktos jest przed toba tylko gdzies polazł i wszyscy czekaja az sie znajdzie
Ale nie moglem pokazac w----u, bo jeszcze by mi cofnal pozwolenie na bron xd
@Akuzativ94: wtedy lekarz by się zastanowił dwa razy zanim by Ci podniósł bardziej ciśnienie, w końcu miałby do czynienia ze świrem z bronią ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)