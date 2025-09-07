Nieoficjalnie: kolejny dron spadł na Lubelszczyźnie
W niedzielę, 7 września ok. godz. 21.40 w polu kukurydzy w miejscowości Polatycze na terenie gminy Terespol w woj. lubelskim znaleziono wypalone miejsce.Aowe
Komentarze (58)
Liczba zestrzelonych obiektow: 0
MSZ powinno od razu odciąć się od tego, to przypadkowe drony amatorów :)
Jednak za błaszczaka i pisu to był spokój... można było spokojnie kraść znaczy się pracować no i człowieka nikt nie denerwował jakimiś ufo...
@alexmich: ależ oczywiście że tylko pis! kto mi dał pincet plus? za kogo nie słyszałem o żadnych dronach? tusk
@blobbix: Chcesz powiedzieć że mamy OPL podniesiony w stan gotowości jakbyśmy byli na wojnie? A te wielkie sterowce to chyba widoczne nawet z Choroszczy.
Napiszesz dokładnie jakie elementy OPL kupiliśmy i już działają?
Potrzebujemy fabryk dronów FPV. One obecnie zmieniły oblicze pola walki. Kto nie ma dronów - przegrywa. Konwencjonalne pojazdy bojowe muszą być BARDZO mobilne (chwala nam za szybkiego Rosomaka na kołach), bo po wystrzeleniu salw muszą szybko uciekać przed dronami typu Lancet. Drony wyznaczają strefy czerwone i wojna stała się bardzo pozycyjna...
@Yurusenai: Potrzebujemy działek laserowych, które produkują np. Chinczycy. Koszt zestrzelenia drona ca. 4 USD.