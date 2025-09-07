Kobieta zabiła partnera. Na wyrok czeka na wolności, ostatnio znów zaatakowała.
Kobieta, która w 2024 zamordowała nożem swojego partnera i mimo poważnych zarzutów wciąż przebywa na wolności, pod nadzorem kuratora. Teraz pod wpływem alkoholu dopuściła się ataku na bezbronną osiemnastolatkę.
Komentarze (53)
najlepsze
xD
Pamiętajcie.
Jak w Polsce zabijecie człowieka to wystarczy dycha i możecie sobie biegać na wolności i próbować zabijać innych ludzi....
... wystarczy, że jesteście kobietą...
Nie ma opcji. Zakop