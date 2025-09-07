Trump planuje zablokować outsourcing IT do Indii
Po serii wystąpień o "zwracaniu miejsc pracy do USA" prezydent Donald Trump naciska na Big Tech, by ograniczyły outsourcing do Indii. Równolegle administracja przygotowuje zaostrzenie zasad H-1B, a Departament Sprawiedliwości wszczyna nowe postępowania dot. dyskryminacji przy rekrutacji.PepikPL
@MichuTop: Możesz napisać to jeszcze raz, ale po polsku? Pełnymi zdaniami? Bo nie jestem do końca pewien co chciałeś powiedzieć, ale osobiście boję się, że AI to nowa bańka dotcomów. Zaczęli od redukcji, bo Chat GPT zaraz przejmie te stanowiska, ale nie da się wyczekiwać tego
@TomWro: ale oni już pracują w PL, ba! nawet otwierają własne korpa. Warunki pracy koszmarne, mobbing na każdym kroku, negatywne komentarze z gowork.pl regularnie usuwane, a PIP ani inna instytucja jeszcze im nalotu nie zrobiła.
Ale Hindusi jedno rozumieją, tak długo błagają klienta aż da 5 gwiazdek, żeby Microsoft (ich zleceniowadca) był zadowolony.
- ogólnie specjaliści IT z Europy - wysoki poziom - bardzo dobrze wypada Europa Środkowo-Wschodnia - Polska, Białoruś, Ukraina, kraje nadbałtyckie - wszystko ok, miałem okazję pracować z naprawdę wybitnymi osobami.
- Indie - i tu zależy z kim mamy do czynienia:
-- managerowie z Indii -