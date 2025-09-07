Planowane postarzanie produktu (planned obsolescence)
Planowe postarzanie produktu ma wymusić na konsumencie ponowne kupienie produktu i tym samym przyniesienie zysku producentowi. Co do zasady przedsiębiorstwa produkcyjne nie przyznają się do tej praktyki, a niekiedy otwarcie ją negująfreedomseeker
Przegladarka, system, apki... **!!! UPDATE, k___a!!! INSTALUJ TERAZ!!! **
@CzasemTuZerkam: z której alternatywnej rzeczywistości piszesz?
@Jarkendarion: Zrób tak z tabletem, pralką, zmywarką .... i setką innych urządzeń, to będziesz prawdziwy p------j na płaskie dachy.
xD
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tam jest mowa o tradycyjnych żarówkach, a nie świetlówkach czy LEDach. Wolframowy żarnik rozgrzany do wysokiej temperatury stopniowo wyparowuje, bo nawet poniżej temperatury topnienia nadal jest proces sublimacji. Im bliżej temperatury topnienia tym szybciej to następuje, ale jednocześnie (jako ciało prawie doskonale czarne) wyższa temperatura daje bardziej jasne światło przy podobnym zużyciu energii. Dlatego wymyślono 1000h jako kompromis między wydajnością, a tym żeby żarówki wytrzymywały jakiś relatywnie dłuższy okres czasu.
A wymienianie jest dosyć trudne dla wielu osób.
Nie dość, że wysoko, pajęczyny się robią (30% podobno:arachnofobia, do tego alergia na kurz, a pewnie trochę strzepiesz z żyrandola) to trzeba długo rękę w górze trzymać. A jak długo trzyma się ręce w górze można zemdleć (1-3% ludzi tak ma, lekka
Pękł ekran? Wymiana szybki.
Teraz cały dotyk leci.
Kolejnym przykładem już bardziej softowym to są telewizory z systemem operacyjnym (głównie Androidem) - one są zawsze super przez jakieś
a są giga bezczelni, wyłączają funkcje uśmiercają urządzenia a potem te funkcje wracają na nowych urządzeniach pod nowymi nazwami
teraz przwrócili do swoich smart TV sterowanie gestami DZIĘKI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI!!! tymczasem ich TV miały to w 2013 roku a potem OFF bo tak, kamerka do skype OFF, wszystko kuhwa off - nawet kazali ludziom w 2014 kupować specjalne moduły do TV które przyśpieszają procesory