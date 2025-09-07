Dzieci dziedziczą długi! Jak działa polskie prawo?
Czy wiesz, że w Polsce dzieci dziedziczą długi po rodzicach, dziadkach? To dramat wielu rodzin. Pokazujemy jak działa polskie prawo i jak dług w spadku może zniszczyć przyszłość dziecka.SmutnyStaruszek
Komentarze (120)
@pablo103: nie zawsze wiadomo, że dziedziczysz dług. I dziecko nie podejmuje decyzji o dziedziczeniu bądz odrzuceniu i o tym jest film.
Odrzucenie spadku przekracza ramy zwykłego zarządu, więc do notariusza, to sobie możesz pójść pogadać - musi być zgoda sądu rodzinnego a jak sąd rodzinny się nie wyrobi w pół roku, to masz problem.
@tabarok: Z któym sąd się nie musi zgodzić.
@lavinka: w jakich np? Bo nie chce mi się wierzyć. Każdy by brał pożyczki lub kupował mieszkania przed śmiercią.
@fafak: Chyba że jesteś rolnikiem/ sadownikiem.
źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2015000053901.pdf
1. Spadek można odrzucić.
2. Jeżeli go przyjmiemy to odpowiadamy za długi tylko do wartości objętego majątku, czyli nie mamy nic "ponad" aktywa jakie otrzymaliśmy.
@FrasierCrane: bzdura. Odpowiadasz całym majątkiem, więc jeśli odziedziczyłeś teoretycznie wiele wartą nieruchomość, ale z wadami prawnymi - to komornik zlicytuje to co masz, a nie odziedziczony majątek.
1. Wprowadzenie dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza NIE oznacza, że już nikogo z pełnymi oddziedziczonymi długami nie ma. Dzieci, które przed zmianą prawa odziedziczyły długi mogą mieć je do końca życia, jeśli wierzyciel zadba o wznawianie postępowań. Przy okazji wyhoduje dodatkowe koszty.
2. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza NIE oznacza, że spadkobierca nie poniesie większych kosztów. Otóż poniesie wszelkie koszty wycen, postępowań, zastępstw.
3. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza NIE
@big_mateo: Z postępowań egzekucyjnych.
2. Opiekunowie nie mogą się zrzec spadku za dziecko, albo go przyjąć, jeżeli nie będzie to w interesie dziecka. Ogólnie to jest default forma, że trzeba czekać aż dziecko będzie pełnoletnie. I dopiero
@kt13: Problem polega na tym, że spadkobiercy odpowiadają solidarnie za długi spadkowe. Wyobraź sobie, że dziedziczysz 1/4 domu wartego 800 tys. zł (czyli tobie przysługuje 200 tyś). Okazuje się jednak, że spadkodawca pozostawił dług w wysokości 400 tys. zł. Komornik próbuje sprzedać dom, żeby odzyskać należności, ale licytacja się nie udaje. Spośród wszystkich spadkobierców tylko ty masz majątek