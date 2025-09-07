Otóż taki list otrzymałem w tym tygodniu. Obniżka ceny gazu o 15%. Pewno na wykopie się nie przebije bo wiadomo Polska upada, Europa upada (tylko na wschodzie jest jeszcze jakaś cywilizacja #PDK). I na pewno podwyższą za chwilę bo wiadomo wybory, nowe podatki, etc...
No ale ja się cieszę z tej obniżki cen :-) Wprawdzie dużo gazu nie używam ale wiem że sporo ludzi używa gazu do ogrzewania/gotowania więc odczują różnicę.
Obniżyli cenę gazu nie z dobroci serca tylko ceny na rynkach spadły. Natomiast tam gdzie mieli rzeczywiście wpływ na cenę to od nowego roku podnieśli, ale to już się zarząd PGNiG nie pochwalił, że opłaty dystrybucyjne wzrosły 25%.
Podsumowując - OP propagandzista a Ty głupoty oderwane od rzeczywistości gadasz.
Co ci sie konkretnie w moim komentarzu nie zgadza? Gosc uzywa malo gazu to oplata dystrybucyjna stanowi wiekszy jego %. Im wieksze zużycie tym mniejszy % stanowi a obnizka cen surowca bardziej przeklada sie na oszczędności na rachunku.
No i daj źródło o obowiazku usuniecia kotłów w 2040 bez wymigiwania sie, konkretne przyjete przepisy.
Opłaty dodatkowe wzrosły
Ostatnia FV
zużycie 17m3
cena za 17 m3 - 34,23 zł
opłaty dodatkowe 55,45 zł
czego nie rozumiecie, propaganda musi być