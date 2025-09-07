"Robimy sobie krzywdę". Szef BMW krytykuję Unię Europejską
Szef BMW Oliver Zipse ostro skrytykował plany Unii Europejskiej dotyczące zakazu sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. Jego zdaniem to "wielki błąd", który ignoruje emisje w całym łańcuchu dostaw i nie obciąża odpowiedzialnością producentów paliw.PiotrSkargarkson
A jak chcesz zamowic samochod to cyk bedzie gotowy za rok, bez gwarancji ceny i moze przyjsc z innym wyposażeniem niz zamowiony xD
@zatyczkos: Bredzisz. UE to skorumpowane świniaki. Zamieniają uzależnienie od ropy, którą można kupować z USA na znacznie gorsze uzależnienie od metali ziem rzadkich, które są w rękach Chińczyków.
Dziennikarz Polsat News Wojciech Dąbrowski sprawdził, którzy eurodeputowani z Polski głosowali "za". To: Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller, Sylwia Spurek"
@CzasemTuZerkam: Obczaiłem sobie tego pana, bardzo wygodny do takiej kwalifikacji. Biały, wykształcony, idealny do przypisania najgorszych cech. Już po chłopie...
Komentarz usunięty przez autora