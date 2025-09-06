Opłacało im się wielokrotnie powtarzać pierwszy rok. Dostawali 6300 zł miesięczn
Niektórzy słuchacze szkół wyższych znaleźli osobliwy sposób na to, w jaki sposób znaleźć pieniądze na studia. Wykorzystywali oni lukę w systemie, dzięki czemu otrzymywali miesięcznie aż 6300 zł za studiowanie na uczelniach wojskowych.motvik
Komentarze (72)
najlepsze
Jest różnica pomiędzy żołnierzem zawodowym który traktuje służbę w wojsku na pierwszym miejscu a w swoim wolnym czasie uprawia sport a cwaniaczkami co uprawiają sport jako swoje główne zajęcie a wojsko traktują jako sposób na kasę, ubezpieczenia
Kończyłem WAT (jako cywil) i każdy kto dostał się na wojskowe przed zajęciami podpisywał umowę z uczelnią. Jeżeli sam by zrezygnował ze studiów to ma oddać to co mu zapłacili żołdu + za jedzenie i zakwaterowanie + inne. rekordzista co nie obronił inżyniera po 3,5 roku i go wywalili miał do oddania coś koło 70.000 zł. Jedynym sposobem aby
Oczywiscie pchory nie tylko studiuja, maja tez obowiazki normalnie jako zolnierz. Są słuzby, praktyki na jednostkach, prowadza zajecia dla mlodszych rocznikow. Rygor pracy tez jest - od 6 rano do 16-17 musza byc na jednostce. To nie
Znaleźli sposób, w jaki sposób znaleźć... Kto to pisał (－‸ლ)