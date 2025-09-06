Czekam aż Wykop odkryje sportowców w wojsku. Teraz praktycznie każdy sportowiec nawet podrzędny to wojskowy a w tym wojsku to tak służą że ciągle są na treningach i zawodach. To jest dopiero patologia że goście sobie przy aprobacie zarówno poprzedniego jak i obecnego rządu zrobili z wojska cyrk do ciągnięcia kasy i bycia ubezpieczonym. A wojsko jeszcze to reklamuje jak to sportowcy w nim służą. xD