Szef Stellantis apeluje do Unii Europejskiej: opamiętajcie się
Stellantis chce, aby Europa złagodziła przepisy emisyjne, bo zabijają one przemysł motoryzacyjny. Nowy dyrektor generalny koncernu, Antonio Filosa, mówi że trzeba decyzje podjąć natychmiastfrancuskie
- #
- #
- #
- #
- #
- 131
- Odpowiedz
Komentarze (131)
najlepsze
Unia Europejska: Tak, a co chodzi?
chiny to produkcja 90% magnesów do silników (neodymu), 80% paneli fotowoltaicznych,
dla mnie zielony ład wygląda jak łapówka od chin dla polityków EU
Ale może, gdyby prąd był znacznie tańszy.
Może by to wszystko miało sens.
Ale ja się nie znam.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
@staryhuop0: Jeśli chodzi o samochody elektryczne to jest druga sprawa- słaba jakość linii przesyłowych w Europie, które nie dadzą rady z dużą liczbą elektryków.
jako mieszkaniec (od urodzenia) centrum warszawy widzę jak to eko-piekło niszczy nam życie (nie jestem zetką sojową lewakiem ale 50 latkiem który pamięta lata 90, 2000, 2010 - gdy nie bylo płatnego parkowania i słupkow a miejsc parkingowych