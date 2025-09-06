W województwie lubelskim rozbił się niezidentyfikowany obiekt
Elementy niezidentyfikowanego obiektu spadły w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdziła nam policja. Na razie wiadomo jedynie, że obiekt ten spadł w odległości około pięciuset metrów od zabudowań.XeNinja
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Rząd stwierdził, że nic nie widział i nie słyszał. Nie ma czego szukać.
Najwyżej jakiś spacerowicz ją znajdzie i zrzuci się winę na wojsko, że nie informowało o niczym ( ͡° ͜ʖ ͡°)
z Ministerstwa Obrony Narodowej.
Komentarz usunięty przez autora
UFO (ang. unidentified flying object, UFO), po naszemu niezidentyfikowany obiekt latający (NOL)