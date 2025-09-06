Miecz świetlny Dartha Vadera sprzedany. Zawrotna kwota!
To najdroższy przedmiot związany z uniwersum "Gwiezdnych wojen", jaki kiedykolwiek sprzedano na licytacjistarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
To najdroższy przedmiot związany z uniwersum "Gwiezdnych wojen", jaki kiedykolwiek sprzedano na licytacjistarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (40)
najlepsze
@OkruszekBojowy dziemkuje!
Płacą za artykuły na głównej a ty jednym prostym trikiem zmniejszyłeś klikalność
Ale na moją obronę żart taki se, trochę na siłę :p
Komentarz usunięty przez autora
Jako klasyk i oldtimer może się prowadzić specyficznie, co oczywiście może mieć swoje plusy i urok.
Przede wszystkim jednak; takich już nie robią. Więc na pewno cena z kosmosu mimo pewnych wad.
Można mieć różne podejście do takich rzeczy, ale to coś na zasadzie "koszulka ulubionego piłkarza prosto po meczu), dla kogoś to ma wartość, bo się ich ulubiony Ronaldo w nią spocił, jak strzelał gole.
@giorgioborgio: no dzięki k---a!
wielkie dzięki!
powinien być ban, jak na filmłebie.