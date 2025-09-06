Według Collective Shout "USUWANIE GIER TO NIE CENZURA"
Według Caitlin Roper menadżerki kampanii grupy Collective Shout, bezprawny nacisk jej organizacji na usuwanie gier to nie cenzura jeśli walczy się w słusznej i chwalebnej sprawie bezpieczeństwa kobiet, której to walce Collective Shout jest przecież całkowicie oddany!Ciekawska_Genetta
Mają sekcje z badaniami i meta-analizami na ich stronie, tylko że raz, że są to badania które pokazują korelacje, a nie przyczynowość, a dwa, że jest to jeden wielki cherry picking
Dystrybucja fizyczna miała nawet większe bolączki. Twórcy GTA SA wycięli z gry sławetną sekwencję "hot coffee" by gra dostała niższy rating wiekowy. Na początku wieku dostanie ratingu "tylko dla dorosłych" oznaczało praktycznie wyrok śmierci dla gry ponieważ największe supermarkety i punkty sprzedaży gier odmawiały dystrybucji tego typu tytułów.
Obawiam się, że to nic innego jak chochoł wystawiony przez korporacje by skupić cały negatywny PR. Inaczej mówiąc pożyteczne idiotki.
Druga rzecz to sam udział Visa & Mastercard, dlaczego miałoby im zależeć na cenzurze? Pobierają prowizję od każdej transakcji z ich udziałem, więc jaki jest
@Atabis:
Ta organizacja ma powiązania z australijskim rządem i uczestniczy w różnych komisjach ( ͡° ͜ʖ ͡°)