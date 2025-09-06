"Nie wierzmy w baśnie o sztucznej inteligencji"
"Kościół AI - jego kapłani chcą, żebyśmy wierzyli we wszechmoc i autonomię modeli". Fizyk i neuroinformatyk prof. Piotr Durka studzi entuzjastyczne nastroje w temacie AI.Clermont
Komentarze (110)
Czy kiedykolwiek w historii dało się rozwiązać zadanie ze szkoły/studiów robiąc zdjęcie arkusza z zadaniem? Czy kiedykolwiek wcześniej program napisał esej który trudno odróżnić od tekstu pisanego przez człowieka? Czy ktoś zaprzecza że LLMy piszą/analizują bardzo
@kwanty: Przecież kalkulatory były takim przełomem tam, gdzie trzeba było ręcznie wykonywać wiele, stosunkowo prostych obliczeń, ale jednocześnie czasochłonnych. I co, ludzkość się skończyła? Nie, po prostu rozwój poszedł dalej.
@kwanty: Tak, zaprzeczam ja i każdy kto jest programistą a nie frontendowcem po bootcampie.
W ciągu około godziny zainstalowałem Pythona, doinstalowałem biblioteki, wygenerowałem scrypt, odpaliłem skrypt i ściągnąłem z pewnej strony dane do tabelek w excelu tak jak chciałem. W życiu nie miałem styczności z Pythonem, a z programowanie zupełnie marne. Poprowadził mnie za rękę, a gdy wywalało błędy wrzucałem mu screena i podsuwał rozwiązania.
Polecam ten dokument. Jednym z narratorów jest buddyjski mnich, który wcześniej jako naukowiec, biolog molekularny, badał świadomość. W filmie mówi, że nauka nią dała mu odpowiedzi na pytanie czym świadomości jest, zrozumienia znalazł dopiero zagłębiając się we własny umysł w niezliczonych godzinach medytacji.
Ale w pewnej kwestii ma 100% racji: mózg podlega ciągłemu wpływowi chemii, chaotycznych bodźców, własnych niedoskonałości - i to właśnie czyni go na ten moment niepodrabialnym. Na ten moment.
- Profesor Durka nie popisał się dosłowną interpretacją "Apokalipsy Spinaczy" Nicka Bostroma.
To nie była prognoza tego, jak potoczy się rozwój AI, którą należy traktować dosłownie, że najprawdopodobniej tak się stanie. Był to eksperyment myślowy, mający pokazać potencjalne zagrożenie, jakie wynika z budowania systemów inteligentniejszych od ludzi, którym się da pewną autonomię i sprawczość. Do tej pory zagrożenie było dostrzeganie głównie w systemach, które zyskałyby świadomość/samoświadomość, gdzie wiele dzieł S-F traktował o tym.
@Dragonan: IMO:
@Dragonan: jesli znalazl sie ktos kto dzieki temu uproszczeniu zrozumial zagrozenie to jego istnienie jest dowodem na to ze pleciesz glupoty. Jestes odwazny skoro stawiasz caly swoj argument opierajac go na tym ze nie istnieje taka osoba ;)
Problem z AI to z jednej stronie kwestia teletechniczne z drugiej to pytanie o naturze