Powtórzę z innego wątku bo widzę pewien trend, który stanowi manipulację.



Precyzując, gotówka rośnie w wartościach absolutnych, ale jej udział w szerokiej podaży pieniądza (M3) systematycznie maleje, co oznacza, że rośnie raczej psychologiczna rola gotówki niż jej znaczenie w gospodarce jako całości.



Co oznacza, że waluty oddalają się od realnych wartości "rzeczy". Więc szczerze, to warto co najwyżej gromadzić aktywa które trzymają swoją wartość od tysięcy lat - jak złoto czy srebro. Pokaż całość