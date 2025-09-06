Polacy masowo gromadzą w domach gotówkę. "Banki centralne wydały nawet rekomenda
Mimo że banki kuszą wygodą aplikacji i płatności bezgotówkowych, Polacy coraz wyraźniej odwracają się od cyfrowych rozwiązań. W obliczu kryzysów i niepewności to nie konto w banku, lecz gotówka w portfelu staje się prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa.KapitanTorpedal
Precyzując, gotówka rośnie w wartościach absolutnych, ale jej udział w szerokiej podaży pieniądza (M3) systematycznie maleje, co oznacza, że rośnie raczej psychologiczna rola gotówki niż jej znaczenie w gospodarce jako całości.
Co oznacza, że waluty oddalają się od realnych wartości "rzeczy". Więc szczerze, to warto co najwyżej gromadzić aktywa które trzymają swoją wartość od tysięcy lat - jak złoto czy srebro.
@Griev: A można to ująć po ludzku
Liczba gotówki rośnie bo rośnie minimalna krajowa oraz inne koszty, ceny itd. Ktoś kto kiedyś odkładał w gotówce 1,5 tys wypłaty, dziś odkłada 3 tys ale jednoczenie więcej wydaje.
@Griev: bo gotówka jest g---o warta.
@bernanio: Zgadza się.
@AmolProtos: to o krok dalej idź. od razu trzymaj kartony fajek, kawe, tampony, pampersy, cukier, no i oczywiście kraty wódy.
będziesz gotowy i ustawiony na hiperinflacyjny armageddon
Straszenie ludzi przez gównomedia, odc. 2137.