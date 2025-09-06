Kobiety nie są ratowane po trzęsieniu ziemi, bo prawo zabrania ich dotkać (Afgan
Po trzęsieniu ziemi ktore zabiło 2200 osob w Afganistanie, kobiety nie są wyciągane spod gruzów tylko ignorowane, bo ratownicy boją się je dotykać. Dotykanie obcej kobiety jest zakazane religijnym prawem, mogą to robić tylko krewni lub inne kobiety.R187
To nie prawo zakazuje ratowania kobiet, tylko praktyka wynikająca z obyczajów
Inaczej:
Prawo islamskie (szariat) nie zabrania ratowania kobiet – w sytuacji zagrożenia życia nakazuje udzielenie pomocy.