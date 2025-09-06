Możemy narzekać na realia życia w Polsce, ale ja to jednak myślę, że powinniśmy się z tego cieszyć. Gdybyśmy urodzili się nie po tej stronie kreski na mapie, to najpewniej gnilibyśmy w okopach, a rodząc się w krajach islamistycznych, afrykańskich czy tych z Ameryki Łacińskiej - mielibyśmy jeszcze gorzej. Wszechobecny zamordyzm, bieda, gangi na ulicach... Tak naprawdę, żyjemy w jednym z lepszych państw na Świecie...