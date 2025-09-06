Holender opowiedział o kolacji PZPN. "W---a lała się strumieniami"
Jeden z holenderskich dziennikarzy ujawnił w tamtejszej telewizji, że działacze PZPN dzień przed meczem z Holandią urządzili sobie huczną imprezę w jednej z rotterdamskich restauracji. Oficjale z Polski mieli biesiadować na całego. Ilość alkoholu i skala zabawy zaskoczyły sprawozdawcę.marta239
Komentarze (62)
Ludzie plują na szlachtę , że rozpita była i wykorzystywała biednego chłopa, przyczym pitolą o pochodzeniu od chłopa. No patrz teraz na chłopa na g---o stanowisku i jak się zachowuje. A co wyżej się dzieje, to już nie raz widzieliśmy.
Mnie nie dziwi, takie zachowanie u ludzi miałkich bez rozumnych, wywyższających się ze względu na g---o pozycję. A na to idą pieniądze ciężko
Takie k---a struganie pseudointeligenta, żeby obrazić wszystkich, a samemu wyjść górą...
Czy naprawdę nId da się wybrać ludzi którzy nie piją?
@Sexinstruktor: Takimi trudniej sie steruje
To jest kółko wzajemnej adoracji, którego nie da się "wyczyścić" bo UEFA nie pozwala...
Szkoda, że Boniek nie zrobił z tym porządku bo miał do tego okazję.
Prezes wie, że w tej kadrze to nie on jest najważniejszy i bardzo go to boli i dlatego na spółę z Probierzem starali się pozbyć Lewego.
wiecznie korupcja, układziki, libacje, przekręty
aby tylko wydoić kasę
ale publicznie ciągle kryją się pod płaszczem że zależy im na sporcie, kochają polską piłkę bla bla bla