Zaprezentowano urnę domkową sprzed 2600 lat odkrytą w Bożepolu Wielkim!
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku po raz pierwszy zaprezentowało publicznie unikatową urnę domkową glinianą popielnicę w kształcie miniaturowego domu, odkrytą w miejscowości Bożepole Wielkie (woj. pomorskie). Zabytek datowany na wczesną epokę żelaza jest dopiero czwartym takim zabytkiem...ArcheologiaZywa
Komentarze (20)
@ArcheologiaZywa: tak, mało kto umie dorównać mistrzom sprzed 2600 lat, kiedyś to było
@patryk-wuwuw: dzisiaj nie wtorek ;-)