Szeryf w Toyocie nagle zatrzymał się na 3 pasmowej jezdni
Autor nagrania jechał pojazdem ciężarowy do 10 t, gdzie zgodnie z przepisami mógł jechać i wyprzedzać na tej jezdni każde auto. Kierowca Toyoty dwukrotnie wyhamowuje autor nagrania, w tym raz niemal dochodzi do kolizji. "Uważajcie na szeryfa drogowego na ulicach Warszawy... Moim zdaniem to mogło byćstopchamteam
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
No winszuje znalezienia powiązań =]
Art. 174. [Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji]
§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,