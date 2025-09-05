Cala sprawa sie kupy nie trzyma, policjanci oskarżają o grozby, rzekomo przekroczyl predkosc



no tak, i za to nalezy wywlec z samochodu, potraktowac gazem i poddusic az straci przytomnosc. Ale jak sebek 300kpmh roz...lil rodzine z dzieckiem to mili milicjanci pomineli istnienie drugiego wraku na tydzien zeby sobie spokojnie uciekl za granice bo przeciez "nie bylo podstaw do zatrzymania go w kraju a co dopiero sila", ot zwykly wypadek. Nie to co Pokaż całość