Policjanci dusili i pryskali gazem 19 latka - ciąg dalszy sprawy
1 września 2025 roku odbyła się druga rozprawa w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w sprawie dwóch policjantów - Wiktora S. i Kamila B., oskarżonych o brutalne potraktowanie 19-letniego Dominika podczas interwencji w Bolkowie w czerwcu 2024 roku. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 3 listopada.WroclawskiWykopacz
Zakop za paywall.
Jak dodajesz znalezisko za paywallem, to obowiązkowo w powiązanych screen pełnej wersji artykułu.
Tylko jak się rozniesie, że p0licja jest od opiekowania się obywatelami a nie zarabianiem na dziurę w budżecie to kto będzie chciał iść do tej parszywej służby?
no tak, i za to nalezy wywlec z samochodu, potraktowac gazem i poddusic az straci przytomnosc. Ale jak sebek 300kpmh roz...lil rodzine z dzieckiem to mili milicjanci pomineli istnienie drugiego wraku na tydzien zeby sobie spokojnie uciekl za granice bo przeciez "nie bylo podstaw do zatrzymania go w kraju a co dopiero sila", ot zwykly wypadek. Nie to co
@3mortis: na pewno mają nagranie że im groził. Prawda?
@malyalewarjat:
na pewno, tak samo jak twierdza ze zatrzymali za przekroczenie predkosci ale z jakiegos powodu nie wystawili takiego mandatu wiec nawet na to nie maja dowodu
Masz problem? Zadzwoń na policję.
Zadzwoniłeś na policję? Już masz dwa problemy.
