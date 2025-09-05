Na rowerze mam dobre dociśnięcie, na prostej 35-40 na h mogę się rozpędzać jadąc pełna mocą, i jak śmignął obok mnie typ na hulajnodze jadący z 70-80 na godzinę to powiem że średnio się to wydaje bezpieczne. To jest skuter jezdzacy po ścieżce i hodniku, a nie "hulajnoga"