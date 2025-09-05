Policjanci skontrolowali użytkowników hulajnóg elektrycznych.Posypały się mandat
113 mandatów nałożyli stołeczni policjanci po kontrolach osób poruszających się hulajnogami po chodnikach i ścieżkach rowerowych. Sprawdzenie przeprowadzone w ciągu dwóch ostatnich dni objęło blisko 450 pojazdów tego typu.rybak_fischermann
Dlaczego masz dostać po dupie? Skoro wszystko masz zgodnie z prawem? No chyba że coś nie ten teges i masz opcję zapie@#nia .
150 000 kontroli rutynowych kontroli pojazdów
vs
1 200 użytkowników hulajnóg
@CREATE_USER: Nie, ty nie czaisz że tak jest wszędzie na świecie bo to skutek natury ludzkiej. Natury która jak nie ma wyraźnych ograniczeń to przesuwa poprzeczkę.