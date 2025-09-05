Tu nie trzeba najpierw karac psow czy wlascicieli. Nalezalo by karac nasz wymiar sprawiedliwosci bo nie jest wymiarem sprawiedliwosci tylko niesprawiedliwosci, Nasz kodeks karny pisali bandyci, tylko tak można wytłumaczyć takie niskie kary i jak łatwo sie od nich uchylić. Powinno sie wziać przykład z USA, nawet nie chodzi o KŚ, a o inne kary gdzie one są po prostu spawiedliwe