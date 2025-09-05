Psy bez smyczy atakują czworonogi w Płocku. Ich opiekun bagatelizuje sprawę
Dwa duże, agresywne psy, pozostawione bez nadzoru właścicieli, zaatakowały dwa inne czworonogi na ulicy 3 Maja w Płocku. Właściciel został wylegitymowany, funkcjonariusze sporządzili notatkę i wniosek o ukaranie właściciela do sądu.Wincyyyyj
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
Z tym, że wpierw gościa a potem psy.
Psy uśpić a gościowi kilkanaście tysięcy cebulionów kosztów odszkodowania dla właścicieli pogryzionych haukaczy d-----ć + obciążyć kosztami leczenia.
Inaczej sobie nie poradzimy z patologią.
Tylko kara finansowa z ewentualną zamianą na odsiadkę tu pomoże.
Dopóki bedzie groziło kilka k, które każdy uzbiera, każdy będzie na to lał.