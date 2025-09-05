Polska będzie mrozić ceny energii do końca roku, ale nie dłużej
Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że mechanizm mrożenia cen energii zostanie przedłużony do końca roku. Ustawa na dniach ma trafić do Sejmu i wejść w życie do końca września. Szef resortu przekazał, że rząd nie planuje dalszego mrożenia w 2026 roku.Biznesalert
@manowak2016: nie postulowali tego
@Hanslik: Nie, czegokolwiek by wam politycy nie mówili podwyżki cen energii są nam potrzebne ponieważ mrożenie ich to tylko odkładanie problemu w czasie co później skutkuje szokiem społecznym i wysoką inflacją bo zamiast rosnąć ci nie wiem 3% co roku to nagle w jednym momencie 15-20% leci
Co do tematu. Ceny nie powinny być zamrażane, a powinno się zrezygnować z niektórych nielogicznych opłat. Jak w przypadku wiboru w bankach, które są na papierze, bo po zyskach banków widać, że nie muszą
@Gozd: fajnie, że pytasz. W 2022 Polska dostała 8.5mld EUR, w 2023 5.5mld EUR, w 2024 3.8mld EUR. Ogólnie nie dostajemy co roku tyle samo bo peleton już dawno odjechał i powinniśmy
Ciekawe, zapłaciłem ostatni rachunek prawie 700 za miesiąc xD
Jako osoba prywatna, za mieszkanie.
Czyli UK, które zamknęło kopalnie wg twojej propagandy ma tani prąd? Nie, a Dania, która ma najwięcej oze ma najdroższy prąd.
A socjaliści piszczą o tym, że ceny trzeba "ZAMROZIĆ", kiedy jedyne co zmrożone to są ich umiejętności logicznego myślenia.