Ja mam jedno pytanie. Co siw dzieje z kasą że sprzedaży uprawnień do emisji co2, które tak sprzedawał pis I trwonił z ich sprzedaży pieniądze? Pelo nie może sprzedawać xzy jest cisza aby społeczeństwo zapomniało, że jest okradanie?



Co do tematu. Ceny nie powinny być zamrażane, a powinno się zrezygnować z niektórych nielogicznych opłat. Jak w przypadku wiboru w bankach, które są na papierze, bo po zyskach banków widać, że nie muszą Pokaż całość