Mark Zuckerberg pozwał Facebooka. Notorycznie zawieszają mu konto
Mark Steven Zuckerberg, prawnik specjalizujący się w upadłościach, pozwał firmę Meta po serii zawieszeń swojego konta.coiber
Komentarze (34)
najlepsze
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Czarnuch
Szarpie się z fejsem bo musi udowadniać że nie jest wielbłądem
Mark Zuckerberg pozywa Marka Zuckerberga. Absurdalny proces uderza w Meta