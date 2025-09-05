Polacy stracili miliardy. Ruszają porządki po największej aferze deweloperskiej
Zarządca przymusowy przejął kontrolę nad spółką HREIT. To dopiero początek, bo zarządca zapowiada kolejne działania. W aferze spółki deweloperskiej HREIT poszkodowanych jest nawet 10 tys. osób, które straciły łącznie około 3 mld zł.sub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
@ruut: Śmiejesz się z własnej głupoty, bo nie rozumiesz zjawiska, które wyśmiewasz. Po prostu wzrosty cen nieruchomości i inflacji były szybsze niż zarobków i tym samym zdolności kredytowej. A nawet zysków banków i deweloperów. Co jest zdecydowanie bulwersujące i jest kompromitacją państwa.
Oraz paradoksalnie to właśnie - że państwo przestało gmerać przy
Obiecac zwrot rocznie 15% i pewnie znowu polscy analfabeci ekonomii by sie złapali xD
Było juz złoto, a-----l, betonowe złoto to dlaczego nie kawa albo cebula na giełdach towarowych ? :D
10k usd na start wystarczy, a za rok będą miliony ( ͡° ͜ʖ ͡°)
PS. Dlaczego zmienne? Bo jeśli ktoś dostał kredyt na stałym i chce założyć własną firmę, dopiero po ok 2 latach prowadzenia działalności, będzie mógł nabyć zdolność do zmiany takiego
od razu podpowiem że jak dasz zadatek na dacię sandero, to nikt z knf nie jedzie do Rumunii sprawdzić czy w fabryce zaczęli już ją składać