Przecież wiadomo, że niektórzy ściągają najeźdźców, bo potrzebują niewolników do pracy i tak może być w każdym kraju, a szczególnie teraz w którymś z krajów unijnych za przyzwoleniem Unii. Polacy już nie chcą pracować za miskę ryżu, tym bardziej ci najmłodsi, chociaż niektórzy pracodawcy, by tak chcieli i dlatego ściągają ludzi z krajów o których mało co słyszeliśmy.