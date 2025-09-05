Prezes i jego żona Tajka skazani na 3 lata za handel ludzmi przy zbiorze borówek
600k euro odszkodowania dla ofiar, 100k euro kary i ponad 3 lata więzienia. Sprowadzili ludzi z Tajlandii pod pretekstem dobrych zarobków, a ci, na miejscu musieli pracować od świtu do nocy, bez dni wolnych, zmuszeni do płacenia za wypożyczenie sprzętu do pracy, a jeszcze do tego oszukiwani na wadzedict
kapitał nie ma ojczyzny, i staramy się żeby ludzie też nie mieli
Kiantaman toimitusjohtaja Vernu Vasunta.
(Vernu Vasunta, CEO Kiantama.)