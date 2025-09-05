Katowice właśnie podkręciły śrubę deweloperom, za sprawą zwiększenia podatku za niesprzedane mieszkania, a najpewniej za nimi pójdą inne duże miasta. W tle słychać też znane już groźby wyprowadzki kapitału do Tajlandii czy na Cypr. Pytanie brzmi, kto finalnie za to zapłaci deweloperzy czy my?