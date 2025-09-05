Polscy deweloperzy i flipperzy przeniosą się do ciepłych krajów?
Katowice właśnie podkręciły śrubę deweloperom, za sprawą zwiększenia podatku za niesprzedane mieszkania, a najpewniej za nimi pójdą inne duże miasta. W tle słychać też znane już groźby wyprowadzki kapitału do Tajlandii czy na Cypr. Pytanie brzmi, kto finalnie za to zapłaci deweloperzy czy my?Pereo
Komentarze (58)
najlepsze
Co najwyzej troche betonu lub cegiel moga samolotem wywiezc
Żeby zobrazować skale problemu:
- W Hiszpanii kredyt hipoteczny jest na stałym oprocentowaniu przez cały okres, a RRSO to ~3% Ceny średnio są obecnie wyższe niż kilka lat temu, dopiero przebiły ceny ze szczytu 2008.
- W Polsce kredyt hipoteczny jest na zmiennym procencie
@czerwonykomuch: podatek to wolny rynek?
Jak im nie pasują normalne marże i zyski to....