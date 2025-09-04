Najbardziej zakazane rasy psów według krajów
[ENG] Niektóre rasy uważane za psy niebezpieczne są w większości krajów zakazane, lub nałożono pewne ograniczenia na ich trzymanie. Strona przedstawia listę państw wraz z obowiązującymi zakazami.boboliwo
Komentarze (53)
najlepsze
Czaicie, w polsce nie ma jakiegokolwiek zakazu ras niebezpiecznych..... Z czystej ciekawości spytam się o pozwolenie na takie psy w urzędzie miasta (podobno lokalnie trzeba uzyskać pozwolenie na posiadanie).
Co nie zmienia faktu, że patologia nie powinna mieć psów.
Rasa absolutnie do "wygaszenia" i nikogo nie obchodzi to wieczne tłumaczenie "ALE TO WINA WŁAŚCICIELA ŻE ZAGRYZŁ LOSOWĄ OSOBĘ", fajnie, ale pies i tak do uśpienia.
powinno być tak ze jak pies przypomina szitbula albo amstafa, to liczy sie jako te rasy w kwestii niebezpieczeństwa
Jakie macie pomysły?
@DriveSpace: