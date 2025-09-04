UK: para cyganów z zarzutami! Przed nimi broniła się 12letnia biała dziewczynka!
A jednak nie udało się zamieść sprawy! Nagrania z kamer, obdukcja ze szpitala, zeznania dziewczynek tym razem wystarczyły. Jedna została pobita przez cyganke, a policja dalej bredzi, dziewczynka dalej ma zarzuty...blessed_by_swiezonka
ja ciągle szukam pełnej wersji tego raportu którego fragmenty odczytywał kiedyś deputowany w Izbie. Tam padła liczba 200 000 lub 500 000 zgwałconych dzieci na przestrzeni 50lat. Jak byś kiedyś się natknął to to jest sedno i warto z tego publikować ustawicznie materiały. Przede wszystkim ta liczba - padła pare
