Dług Polski przekroczy 60% PKB w 2025, sięgnie blisko 67% już w 2026 - NBP
Tak szybkiego narastania długu nie odnotowywaliśmy w najnowszej historii Polski, ostrzegł prezes NBP. Zwrócił też uwagę, że deficyt budżetowy jest wysoki, a nie "mamy żadnego kryzysu". Już w tym roku koszty obsługi długu sięgną 2,5% PKB. Deficyt ogromny, dług narasta bardzo szybkoprzemyslaw-tabor
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
Schemat wygląda tak, że mamy wzrost gospodarczy, ludzie się bogacą, mamy szczyt gdzie klasa średnia przybiera na sile, a potem potężny spadek/krach/kryzys. Państwo bankrutuje. Dług publiczny jest zerowany. Obywatele
@ShadyTalezz: dokładnie. W każdej chwili można by go zrolować inflacją albo hiperinflacją ¯\(ツ)/¯
btw. W ostatnim czasie zwiększyliśmy zadłużanie się za granicą.
zwiększając zadłużenie, jest jedna rzecz gorsza od inflacji a mianowicie wzrost składników(wydatków) stałych państwa przez co siłą rzeczy musi się zwiększać baza podatkowa i innych daniń tych pośrednich i bezpośrednich obciążających obywateli. W końcu skądś te pieniądze na odsetki trzeba wziąć. Może zabraknąć na szpitale, może zabraknąć na szkoły ale nie może zabraknąć na obsługę długu.
mówiąc któcej: życie staje się coraz droższe, mniej można odłożyć itd
inflacja to
https://tradingeconomics.com/poland/government-debt-to-gdp