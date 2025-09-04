Niebywałe kłamstwa Dyrektora ds. komunikacji Grupy WB. Rzecznik potentata oszala
Niewiarygodne kłamstwa Grupy WB na mój temat i na temat sytuacji spod RADMORa w Gdyni? W ostatnim materiale pokazałem nagrania z okolic firmy RADMOR z Grupy WB https://youtu.be/TSKytEqvOxM. Teraz jeden z jej dyrektorów postanowił nakłamać na mój i wiele innych tematów jednemu z dziennikarzy. Ten jedfioletowy_czlowiek
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
-dyrektor kłamie
-dyrektor kłamie
-dyrektor kłamie
-dyrektor kłamie
-dyrektor kłamie
-wyjaśnienia audytora na temat kłamstw
a tak serio audytorku to módl sie żeby ruscy tu nie weszli, bo jak wejdą to trafisz na liste kolaborantów
Strach dziś po ulicach chodzić, bo jakiś kompletny kretyn uzna, że moje całkowici zgodne z prawem zachownie to kolaboracja z FSB
audytor jak by zobaczył przy szpitalu kartkę z napisaem "nie palić pod oknami szpitala" to celowo łaziłby tam z fajurem cały dzień. Czemu? bo może.