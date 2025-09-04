Odwołali jej lot. Noc w hotelu zmieniła się w koszmar
Szokująca sprawa z udziałem pasażerki, która po odwołanym locie z Paryża do Lizbony została zmuszona do dzielenia hotelowego pokoju z nieznajomymi. Kobieta twierdzi, że w nocy padła ofiarą próby gwałtu. Linie lotnicze TAP Air Portugal, które zorganizowały nocleg, odmówiły jej samodzielnego pokoju.o__0
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
Edit: widzę, że już minusiki wpadają od NPCów w wojence płci xD Żeby nie było, od ponad dekady pracuję na produkcjach na szczeblu zarządzania. Głupoty, które odwalają faceci przy maszynach czy załadunkach/rozładunkach to nadają się na książkę.
W hotelu nie dzieli się pokoju z nieznajomymi.
Takie współdzielenie pokoju ma miejsce w hoStelu.
Komentarz usunięty przez autora