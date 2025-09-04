Miałem z Turkish Airlines sytuację że sprzedali więcej biletów niż mieli miejsc w samolocie. Chcieli mnie gonić do hotelu o 2 w nocy żeby o 5 mnie z niego odebrać. Powiedziałem że chce dostęp do loży biznesowej na co się nie zgodzili. Poszedłem sam zapłaciłem 100$, po powrocie do domu skarga złożona, kasę oddali, dołożyli dwa bilety na lot do Istambułu jakbym chciał kiedyś polecieć i temat się skończył.