55-letni mieszkaniec gminy Świątniki Górne, który ukradł osiem krzeseł z lokalu gastronomicznego w Sieprawiu, został zatrzymany przez policję. Zadziwiająca była zuchwałość sprawcy - mężczyzna w środku dnia podjechał pod restaurację i po prostu zaczął wynosić meble do swojego samochodu.