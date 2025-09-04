Złodziej krzeseł zatrzymany. Meble z lokalu wynosił w biały dzień
55-letni mieszkaniec gminy Świątniki Górne, który ukradł osiem krzeseł z lokalu gastronomicznego w Sieprawiu, został zatrzymany przez policję. Zadziwiająca była zuchwałość sprawcy - mężczyzna w środku dnia podjechał pod restaurację i po prostu zaczął wynosić meble do swojego samochodu.o__0
Komentarze (24)
@the_red: DOSKONAŁE XD
https://youtube.com/shorts/BUSC45ioVrQ?si=-F3fTbRlD4dHbobz
Każdy prawnik go wybroni.
@Wolfr: 55 lat to chyba jednak trochę (o całą dekadę) za wcześnie na emeryturę, nie sądzisz?