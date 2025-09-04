Ponad 70 proc. Polaków zarabia mniej niż średnia krajowa 9101,56 zł brutto!
Ponad 70 proc. Polaków zarabia mniej niż oficjalna średnia krajowa wynosząca 9101,56 zł brutto. Połowa polskich pracowników otrzymuje na rękę maksymalnie 5,1 tys. zł. Tylko 5 gmin z 2500 w całej Polsce może pochwalić się medianę wynagrodzeń na poziomie średniej krajowej - alarmuje GUS.Lokator87
Komentarze (154)
Ale łączna inflacja w tym okresie wynosiła 70%. To oznacza że 100zł wtedy 170zł dzisiaj.
Także jeżeli weźmiemy 2014 jako naszą siłę nabywczą to dzisiejsza mediana jest równowartością 4120zł.
Czyli przez 11 lat niewiele się zmieniło.
A mediana jaka jest? I ile osób zarabia minimalną?
@popularny_polityk: ty też może powtórz drugą klasę z języka polskiego, bo żeby dorosły chłop takie babole sadził to nawet własna babcia by się powstydziła takiego wnuka.
