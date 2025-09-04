To ja Wam doleję oliwy do ognia. Mediana za 2014 wynosiła 3292 brutto. Teraz to trochę ponad 7000zł. Niby się podwoiło.

Ale łączna inflacja w tym okresie wynosiła 70%. To oznacza że 100zł wtedy 170zł dzisiaj.

Także jeżeli weźmiemy 2014 jako naszą siłę nabywczą to dzisiejsza mediana jest równowartością 4120zł.



Czyli przez 11 lat niewiele się zmieniło.