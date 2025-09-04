Kobieta zaatakowana przez agresywne psy w Rybniku
Już kilka razy miały uciec z prywatnej posesji w rybnickiej dzielnicy Kamień. Najpierw doszło do ataku na zwierzę, potem dwa amstafy zaatakowały kobietę. Czy można jednak winić zwierzęta? Tu zdania są podzielone.Wincyyyyj
Komentarze (27)
Tak, reakcją psa na obecność innych psów jest próba ich zagryzienia oraz u------e człowieka w nogę. A tak w ogóle, to są spokojne pieski, dzień dobry na klatce schodowej mówią...
Rząd coś robi? Nic nie robi. Ponad 100 pogryzień dziennie to nie jest żadne zmartwienie dla naszych elit.
Agresywne bydle prawie zabiło Ci syna?
Twoja córka będzie oszpecona do końca życia?
Rząd ma w d---ch was i wasze dzieci. I los tej kobiety też mają w d---ch.
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,26373773,mezczyzna-ktory-ugodzil-nozem-psa-nie-odpowie-za-ten-czyn.html
właściciele 20 pał przez plecy i na reedukacje