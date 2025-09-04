Przypadków pogryzień jest wciąż ZA MAŁO.

Rząd coś robi? Nic nie robi. Ponad 100 pogryzień dziennie to nie jest żadne zmartwienie dla naszych elit.

Agresywne bydle prawie zabiło Ci syna?

Twoja córka będzie oszpecona do końca życia?

Rząd ma w d---ch was i wasze dzieci. I los tej kobiety też mają w d---ch.