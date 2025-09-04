Za uratowanie kotów podarował bezdomnemu mieszkanie i pracę
To gest ze strony mieszkańca Piotrkowa, którego poruszyła bohaterska postawa pana Piotra, który przeszedł pieszo całe miasto, aby dostarczyć znalezione na śmietniku koty do schroniska dla zwierząt. W minioną sobotę pan Piotr znalazł pudło z kotami na śmietniku przy ulicy Słowackiego w Piotrkowie.radiopiotrkow
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Statystyki pokazują, że absolutnie każdy nagle może stać się bezdomnym i stracić wszystko co posiadał, a pierwszą bezdomność mogliśmy zauważyć w 1993 roku w trakcie przemiany systemowej w kwiecie cudownego liberalizmu Balcerowicza xD
Każdy powinien mieć schronienie, to podstawowa potrzeba.
Komentarz usunięty przez autora