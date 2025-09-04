Wykopki znowu okazują brak wiedzy i prymitywizm, już nawet nie wspomnę o stereotypie bezdomnego alkoholika.



Statystyki pokazują, że absolutnie każdy nagle może stać się bezdomnym i stracić wszystko co posiadał, a pierwszą bezdomność mogliśmy zauważyć w 1993 roku w trakcie przemiany systemowej w kwiecie cudownego liberalizmu Balcerowicza xD



Każdy powinien mieć schronienie, to podstawowa potrzeba.