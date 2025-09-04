Branża deweloperska grzmi
Katowice zaczęły naliczać deweloperom trzydziestokrotnie wyższy podatek od niesprzedanych mieszkań 34 zł za mkw. zamiafreejsville
Komentarze (56)
@chilon: Ale tylko na priv.
@Milegodniawszystkim: nie zaorał, bo miasto nie prowadzi na tych pustostanach działalności gospodarczej.
Dewelopuchy lokale pokazowe rozliczają jako mieszkalne, a nie do prowadzenia działalności i jeszcze krzyczą o bezprawiu jak się ktoś w końcu o to przyczepił? XD
Jeżeli teraz za te pokazowe nie nalicza im normalnie za metr2, wraz z zaległymi kosztami i karami, to będzie jakaś farsa.
ale tu maja racje, czesto sa mieszknaia pokazowe już umeblowane etc robia prezentacje takiego mieszkania zeby inne 2 pietra wyzej sprzedac lepiej
do tego nagrywanie materiałów marketingowych uzywanych przy promocji firmy
@kamil-tumuletz: Nie. To jest przestrzeń przeznaczona na cele komercyjne, więc powinien być naliczany zwykły podatek od powierzchni komercyjnej, biurowej, czy jak to sobie skategoryzują.
Ziarnko do ziarnka i trzymanie w nadziei że Paszyk przepchnie dopłaty wbrew wszystkiemu, albo 2 lata jakoś pociągnie i pis ogarnie sprawę, staje się coraz bardziej ryzykowne.