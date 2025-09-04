Wielkiej Brytanii jednak wydłuża życie swoich elektrowni jądrowych
Przedłużenie funkcjonowania tych elektrowni pozwoli utrzymać ponad 1000 miejsc pracy oraz zasilić energią ponad cztery miliony gospodarstw domowych, zmniejszając zapotrzebowanie na importowany gaz. Przedłużenie pracy elektrowni jest krokiem, wspierającym stabilność dostaw energii.Szoszonszyl
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Komentarze (8)
najlepsze
System ostatnią zimą działał na krawędzi załamania z powody braków dostępnej mocy, a w Norwegii susza tego roku była tak duża że elektrownie wodne mają tak niski poziom, że Norwegia rozważa zakaz eksportu prądu do UK i EU by przeciwdziałać własnym brakom.
Stabilność produkcji z wiatraków jest legendarna, a okres zimowej
Nic niezwykłego, stwierdzili, że nie ma przeciwskazań i sobie będzie działać dalej xd
NO NIESAMOWITE xD W głowie mi sie nie mieści, że mogło dojść do takiej sytuacji. Nie wiem co teraz zrobię kiedy już się o tym dowiedziałem. Może
@FireDash: Coś niezwykłego to zrobili Niemcy, którzy pozamykali swoje elektrownie atomowe przed czasem z obawy przed tsunami. ¯\(ツ)/¯
Kto jej wydłuża?