Banki podnoszą opłaty. Klienci zapłacą więcej za karty i wypłaty z bankomatów?
Do tej pory banki zabezpieczały swoje marże odsetkowe przed wpływem spadku stóp procentowych, jednak sytuacja ulegnie zmianie. Instytucje finansowe skoncentrują się teraz na zwiększaniu dochodów z prowizjirybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
a nie tak jak jest teraz ze c--j go wie ile c--j go wie kiedy
Spokojnie, zaraz ci napisza ze to w sumie nie wiadomo i zalezy od wielu czynnikow na ktore nie maja wplwlywu, wiec bujaj sie kliencie
np pko s.a ;)
Co do banków i kredytów. Jak coś kosztuje np 300 tys zl, a ma się jakaś kasę, np. 130 tys zł, to kredyt się placi od 300 tys czy od 170 tys?