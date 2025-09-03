Mercosur dobije rolnictwo? "Nie chcemy rekompensat, wolimy ochronę produkcji"
Zwrócił uwagę, że produkcja żywności w krajach Ameryki Południowej odbywa się przy niższych kosztach energii czy pracy, a z tym trudno jest konkurować. "cały świat potrzebuje żywności, a wszyscy chcą dostać się do Europy, bo tu się dobrze płaci, Europa jest bogatą częścią świata".Lemon420
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
no k---a kogoś mocno tam p------o w tym KE:
- rząd podpisuje jakąś umowę
- na tej umowie mogą stracić obywatele A (np. rolnicy)
- więc żeby nie stracili dorzucą im się obywatele B (czyli reszta)
No to widać że rząd ma w doopie większość
@ostatni_lantianin: A najprawdopodobniej najlepiej znowu zarobią Niemcy, bo to właśnie potomkowie niemieckich emigrantów mają tam ziemi w cholerę.
Cytując uśmiechniętego klasyka, to się w palę nie mieści!!!! To się w palę nie mieści!!
@obserwator_nsa: dzis w radio słyszałem,
× od nawiedzonej p. profesor ze z uwagi na kontyngent to bedzie jedynie procent całej produkcji
a potem,
× od bardziej świadomego chlopa, że kontyngent wykorzystają głównie na droższe kawałki mięsa (większy zysk).
Tutaj mamy suwerennosc inaczej po co nam wlasny bank centralny? ;)
A zalew tanich produktow z ameryki poludniowej sprawi ze bedzie taniej jak juz a nie drozej
@LayJay: Dlatego szybko zdychają.
Komisja Europejska jak zwykle dumnie walczy z problemami, które sama tworzy.
1. W krajach UE wprowadzamy przymusowo ekologię w rolnictwie.
2. Okazuje się że żywność co prawda bez nawozów itp. jest zdrowsza - ale za to rolnictwo mniej wydajne.
3. Trzeba ogarnąć bezpieczeństwo żywnościowe - może jakaś umowa?
4. Ooo, w Ameryce Południowej produkują dużo żywności (co z tego że prawdopodobnie częściowym wyzyskiem ludzi i przy użyciu środków które są w Europie zakazane od lat '90?)
5. Hej ameryczka (ta gorsza),