Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi - podobno niemiecki przemysł ma problem z dostawami litu i innych minerałów ziem rzadkich potrzebnych do produkcji aut elektrycznych - których to minerałów nie chcą bezpośrednio sprzedać ani Rosja ani Chiny, więc wymyślili sobie że zabiorą się za temat od innej strony, a Brazylia razem z Chinami, Indiami i Rosją są w BRICS więc będą próbowali ściągać to przez nich najprawdopodobniej