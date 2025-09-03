Ukończyli medycynę wychowując piątkę dzieci!
Teraz opowiadają o momentach przełomowych, zaskakujących reakcjach studentów młodszych od nich o dekadę i wsparciu jakie otrzymali. SZOK! Media w Polsce w końcu zaczęły promocję rodziny? Nie, to artykuł z Izraela.mojaprawdajestmojsza
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Komentarze (41)
najlepsze
@KawaJimmiego: agregator Wunderwaffe
Dzieci odebrały im radość z życia. "Jestem wrakiem człowieka"
Na tym zdjęciu (pomijam, że stockowy) jest "bezpieczny" przedział wiekowy między dziećmi - 2,5-3 lata. Aby się po pierwsze problemy nie nawarstwiały, a po drugie starsze rodzeństwo od małego przejmuje obowiązki wychowawcze. Miałem pierwsze dziecko i czasami dawało w kość, ale spokojnie się
@mlotek_to_uniwersalna_odpowiedz: Promują bo mogą zostać zdominowani przez Ortodoksyjnych Żydów czy Arabów.
Do tanga trzeba dwojga, OP może chcieć za pięciu założyć rodzine ale co z tego jeśli żadna z kobiet którą poznaje nie nadaje się na matke? To co ma sie wpędzić w rodzinny dramat, kłótnie i alimenty przez presje reprodukcyjną?
Poza tym każde państwo, które "wspiera rodzinę" tak naprawdę potrzebuje mięsa armatniego.
Chcecie rodzić dzieci, które będą ginąć w okopach i w obozach koncentracyjnych?