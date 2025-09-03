Ponad 50% Polaków nie ma żadnych oszczędności lub poniżej 5 tys. Przy takiej kwocie 5 tys odsetki z lokaty wyniosą około 200zł rocznie a potem podatek Belki zabierze 38zł



Faktycznie ten podatek który dla ponad połowy Polaków wyniesie tyle co duży kebab na mieście jest faktycznym powodem dlaczego nie mają oszczędności.