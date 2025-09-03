Polacy dalej karani za oszczędzanie. Rządowy projekt likwidacji podatku Belki.
Aż 46% Polaków nie posiada żadnych oszczędności, co oznacza, że znaczna część społeczeństwa nie widzi sensu w ich gromadzeniu. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest słynny podatek Belki.PiotrSkargarkson
Nie no, źle nie jest ale zwyczajnie dajemy się kroić na każdym kroku. I tyle.
zapraszam w weekend do centrum handlowego w dowolnym dużym mieście
zobacz jakie auta stoją na parkingu- ile jest nowych tojot i mesi, a ile piętnastoletnich opelków
zobacz ile ludzi sie tłoczy robiąc zakupy w świątyni konsumpcjonizmu, porównaj jak było 20 lat temu
to zdanie robi niezły fikoł z logiki
ludzie nie jedzą kawioru bo im nie smakuje
ludzie nie jeżdżą Ferrari bo ma za twarde zawieszenie
Jakim idiota trzeba byc zeby tak myslec?
Mentzeny już dawno oszukują belkę za pomocą fundacji rodzinnych. Sam doradza takie postępowanie swoim klientom. Podatki są dla biednych.
Faktycznie ten podatek który dla ponad połowy Polaków wyniesie tyle co duży kebab na mieście jest faktycznym powodem dlaczego nie mają oszczędności.
Do tego obniżyć opodatkowanie umów o pracę i może by to zacheciło bogatych do reinwestowania w firmy i miejsca pracy a nie reinwestowanie w akcje
Chyba raczej nie ma z czego oszczędzać! ヽ( ͠°෴ °)ﾉ
Do 100k ma nie być podatku ale przy obligacjach i innych instrumentach.
Czyli najbardziej popularny sposób oszczędzania podatek już od 25K,
Ja to jednak myślę że przyczyną jest jednak życie od wyplaty do wypłaty a nie podatek.