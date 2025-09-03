Kontroli powinno być więcej. Jeżdżę niemal codziennie od 30 lat po Warszawie i nigdy nikt się mną nie zainteresował. Żona i kilku kolegów podobnie. Akurat nie mamy elektryków i nie pędzimy jak debile, ale widuję dziesiątki rowerów, które nie spełniają przepisów (brak hamulców, świateł, dzwonka) i nikt się tym nie interesuje.