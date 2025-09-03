Pędzą 60 km/h po chodnikach. Policja przestała się patyczkować
Polskie miasta coraz śmielej kontrolują dostawców jedzenia poruszających się po chodnikach i drogach rowerowych maszynamstarnak
Zgadza się.
Powinni jeździć wyłącznie jezdnią.
Zupełnie nie rozumiem jednego.
Dlaczego jeżdżą po chodnikach i ścieżkach zamiast jezdnią.
Wtedy nie byłoby "pędzą" tylko "jeżdżą".
Miejsce motoroweru 45 km/h jest na jezdni a zatem takich rowerów też.
@staszaiwa: oczywiście, ale w przeciwieństwie do zwykłych rowerów i analogicznie do motoroweru ich miejsce jest również na SKP. Z tablicami rejestracyjnymi, homologowanym oświetleniem i niech jeżdżą
@LudzieToDebile: Ty masz żonę i kolegów?
Ścigacze bez tłumików bezkarnie szaleją 200 po mieście nocami, motory crossowe nie tylko rozjeżdżają lasy, także szaleją po drogach publicznych bez tablic za to z rykiem startującego F16.
Jakoś z tym nic nie robią.