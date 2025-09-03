͡

°

͜

ʖ

͡

°

"i właściciel przerzuca na ciebie wszystkie wzrosty opłat za media () no ale gdzieżbyś tam dał sie doić!"to jakaś nieprzenikniona dla mnie logika.Mieszkasz w czymś mieszkaniu, płacisz za media 300zł za m-c to jesteś dojony przez właściciela.Mieszkasz w swoim mieszkaniu, płacisz za media 300zł za m-c to nikt ciebie nie doi