Kredyty potanieją. Stopy procentowe NBP obniżone o 25 pb
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 pb. Decyzja została przedstawiona w ramach posiedzenia 3 września. Łącznie w tym roku stopy NBP zostały ścięte już o 100 pb.przemyslaw-tabor
Komentarze (71)
Dodatkowo KNF nadal utrzymuje że nie można przejść z oprocentowania stałego na zmienne, co de facto dziana na NIEKOŻYŚĆ kredytobiorców, MÓJ KRAJ TAKI PIĘKNY Karuzela dy&&ia wchodzi na kolejny poziom xD
@Wumakudu: Póki co obniżają oprocentowanie lokat( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ipkis123: i właściciel przerzuca na ciebie wszystkie wzrosty opłat za media ( ͡° ͜ʖ ͡°) no ale gdzieżbyś tam dał sie doić!
"i właściciel przerzuca na ciebie wszystkie wzrosty opłat za media ( ͡° ͜ʖ ͡°) no ale gdzieżbyś tam dał sie doić!"
to jakaś nieprzenikniona dla mnie logika.
Mieszkasz w czymś mieszkaniu, płacisz za media 300zł za m-c to jesteś dojony przez właściciela.
Mieszkasz w swoim mieszkaniu, płacisz za media 300zł za m-c to nikt ciebie nie doi
@P_i_o_t_R: Ale co miałoby być żartem? No oszczędzam. I tak, jestem głupi i nienawidzę siebie przez to.
Możecie się już nawet zesrać, to jest koniec, s-----------e