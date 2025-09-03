Zgoda na budowę bloku pośrodku trasy S7
Deweloper może dzięki temu wystąpić o milionowe odszkodowanie od skarbu państwa przy budowie drogi. Biznes po samorządowemuPfefferWerfer
Komentarze (15)
Mamy totalny b----l w planowaniu przestrzennym. Wuzetki są do wywalenia.
Takie jest prawo i jakby urzędnik zrobił inaczej to byśmy mieli znalezisko jak to urzędnik samowolnie gnębi przedsiębiorce a on sam mógłby mieć konsekwencje prawne. Urzędnik działa tylko w granicach prawa a to często wiąże im ręce (patrz zabudowa Zakrzówka w
Jak dodaje zastępca burmistrza, GDDKiA twierdzi, że jeszcze na początku 2026 roku ten wariant trasy S7 otrzyma w końcu zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jeżeli decyzja ZRID nie zmieni przyjętych już linii rozgraniczających, to część działki objętej warunkami zabudowy nie będzie podlegała wywłaszczeniu. Tym samym inwestor otrzyma całe 0 złotych odszkodowania.
Oczywiście nadal pozostaje kwestia budowy nowego bloku, kilka metrów od tunelu nowej drogi ekspresowej. Jednak zdaniem
Ps. W Bydgoszczu ratusz jest uśmiechnięty ;)